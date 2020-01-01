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Рейтинг платных хостингов 2021

Лучший хостинг года
Золотая медаль Fornex
Обзор
Fornex
Страна: Европа
Тестовый период: 7 дней
На рынке с: 2007 г.
Оценка клиентов:
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Обзор топовых хостингов за
Январь

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о хостинге
Reg.ru
Промокод:
9628-9020-287F-3DA1
Страна: Россия
На рынке с: 2006 г.
Техподдержка: 24/7
Цена
Скорость
Надежность
Поддержка
Хостинг
VPS
Выделенный сервер
Панель управления
ISPmanager, Parallels Plesk, cPanel
Администрирование
Бесплатное
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
14 дней
Тариф Место на диске Кол-во сайтов Базы данных Трафик Anti-DDOS Цена
Host-0 13 Гб SSD 7 1.91 USD %
Host-1 27 Гб SSD 15 3.07 USD %
Host-3 40 Гб SSD 30 4.51 USD %
Панель управления
ISPmanager
Администрирование
Платное
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
Нет
Тариф Процессор Память Диск Трафик ОС Anti-DDOS Цена
SSD-VPS-1 1 x 2.20 ГГц 0,5 Гб 10 Гб SSD 2.91 USD %
SSD-VPS-2 2 x 2.20 ГГц 1 Гб 15 Гб SSD 5.83 USD %
SSD-VPS-3 2 x 2.20 ГГц 2 Гб 25 Гб SSD 11.68 USD %
Панель управления
ISPmanager
Администрирование
Платное
Бесплатный бэкап
Нет
Трафик
Тариф Процессор Ядра / Частота Память Диск ОС Порт Цена
1 Xeon E3-1270 4 x 3.40 ГГц 16 Гб 240 Гб SSD 100 Мбит/с 81.22 USD %
2 Xeon E-2286G 6 x 4.00 ГГц 32 Гб 480 Гб SSD 100 Мбит/с 142.13 USD %
3 Xeon E-2288G 8 x 3.70 ГГц 64 Гб 960 Гб SSD 100 Мбит/с 193.57 USD %
reg.ru
Рейтинг:
0из5
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о хостинге
FastFox
Страна: Россия
На рынке с: 2018 г.
Техподдержка: 24/7
Цена
Скорость
Надежность
Поддержка
Хостинг
VPS
Видео-обзор
Панель управления
ISPmanager
Администрирование
Бесплатное
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
Нет
Тариф Место на диске Кол-во сайтов Базы данных Трафик Anti-DDOS Цена
Fox Start 1 Гб SSD 1 1 0.80 USD
Fox Hit 5 Гб SSD 5 2.02 USD
Fox Up 10 Гб SSD 10 2.96 USD
Панель управления
Без панели
Администрирование
Отсутствует
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
Нет
Тариф Процессор Память Диск Трафик ОС Anti-DDOS Цена
VMFOX 1 1 x 3.60 ГГц 0,5 Гб 5 Гб SSD 2.69 USD
VMFOX Hit 1 x 3.60 ГГц 1 Гб 15 Гб SSD 4.72 USD
VMFOX Up 2 x 3.60 ГГц 2 Гб 35 Гб SSD 9.46 USD
fastfox.pro
Рейтинг:
4из5
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о хостинге
Fornex
Промокод:
GsjVP3n
Страна: Европа
На рынке с: 2007 г.
Техподдержка: 24/7
Цена
Скорость
Надежность
Поддержка
Хостинг
VPS
Выделенный сервер
Видео-обзор
Панель управления
cPanel
Администрирование
Бесплатное
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
7 дней
Тариф Место на диске Кол-во сайтов Базы данных Трафик Anti-DDOS Цена
Economy 1 Гб SSD 1 1 0.98 USD
Start 10 Гб SSD 2.95 USD
Standard 20 Гб SSD 4.92 USD
Панель управления
ISPmanager, VestaCP
Администрирование
Бесплатное
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
3 дня
Тариф Процессор Память Диск Трафик ОС Anti-DDOS Цена
Cloud NVMe 1 1 x 3.60 ГГц 1 Гб 10 Гб NVMe 5.22 USD
Cloud NVMe 2 1 x 3.60 ГГц 2 Гб 15 Гб NVMe 7.31 USD
Cloud NVMe 3 2 x 3.60 ГГц 2 Гб 25 Гб NVMe 13.52 USD
Панель управления
ISPmanager
Администрирование
Бесплатное
Бесплатный бэкап
Нет
Трафик
Тариф Процессор Ядра / Частота Память Диск ОС Порт Цена
1 Xeon Silver 4110 8 x 2.10 ГГц 64 Гб 480 Гб SSD 100 Мбит/с 208.93 USD
2 2 × Xeon Silver 4116 12 x 2.10 ГГц 128 Гб 960 Гб SSD 100 Мбит/с 371.16 USD
3 2 × Xeon Gold 6226 12 x 2.70 ГГц 256 Гб 1920 Гб SSD 100 Мбит/с 444.90 USD
fornex.com
Рейтинг:
5из5
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Majordomo
Страна: Россия
На рынке с: 2000 г.
Техподдержка: 24/7
Цена
Скорость
Надежность
Поддержка
Хостинг
VPS
Выделенный сервер
Панель управления
Собственная
Администрирование
Бесплатное
Бесплатный бэкап
Нет
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
7 дней
Тариф Место на диске Кол-во сайтов Базы данных Трафик Anti-DDOS Цена
Старт 5 Гб SSD 10 1.90 USD %
Безлимитный 10 Гб SSD 3.86 USD %
Безлимитный + 15 Гб SSD 5.75 USD %
Панель управления
ISPmanager
Администрирование
Платное
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
Нет
Тариф Процессор Память Диск Трафик ОС Anti-DDOS Цена
Лайт 2 x 1.00 ГГц 1 Гб 30 Гб NVMe 5.75 USD %
Оптима 2 x 2.00 ГГц 2 Гб 40 Гб NVMe 11.17 USD %
Бизнес 2 x 2.00 ГГц 4 Гб 60 Гб NVMe 20.30 USD %
Панель управления
ISPmanager
Администрирование
Платное
Бесплатный бэкап
Нет
Трафик
Тариф Процессор Ядра / Частота Память Диск ОС Порт Цена
1 Pentium 4 3.0 2 x 3.00 ГГц 2 Гб 250 Гб HDD 100 Мбит/с 33.84 USD
2 Core 2 Duo 2.2 2 x 2.20 ГГц 2 Гб 500 Гб HDD 100 Мбит/с 37.22 USD
3 Core 2 Duo 2.2 2 x 2.20 ГГц 2 Гб 250 Гб HDD 100 Мбит/с 37.22 USD
majordomo.ru
Рейтинг:
0из5
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IHC
Страна: Россия
На рынке с: 2009 г.
Техподдержка: 24/7
Цена
Скорость
Надежность
Поддержка
Хостинг
VPS
Выделенный сервер
Видео-обзор
Панель управления
Собственная, ISPmanager, cPanel
Администрирование
Бесплатное
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
7 дней
Тариф Место на диске Кол-во сайтов Базы данных Трафик Anti-DDOS Цена
One 1 Гб SSD 1 1.34 USD %
Basic 5 Гб SSD 4 2.15 USD %
Optimum 10 Гб SSD 10 3.10 USD %
Панель управления
ISPmanager, VestaCP
Администрирование
Платное
Бесплатный бэкап
Нет
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
3 дня
Тариф Процессор Память Диск Трафик ОС Anti-DDOS Цена
ssdVPS:Start 1 x 1.00 ГГц 0,5 Гб 10 Гб SSD 2.03 USD %
ssdVPS:1 1 x 2.00 ГГц 1 Гб 20 Гб SSD 4.06 USD %
ssdVPS:2 2 x 2.00 ГГц 2 Гб 20 Гб SSD 5.89 USD %
Панель управления
ISPmanager
Администрирование
Платное
Бесплатный бэкап
Есть
Трафик
Тариф Процессор Ядра / Частота Память Диск ОС Порт Цена
1 E-2176G 3.7-5 ГГц (6c/12t) 6 x 5.0 ГГц 6,4 Гб 480 Гб SSD 100 Мбит/с 135.36 USD
2 E-2288G 3.7-5 ГГц (8c/16t) 8 x 5.0 ГГц 3,2 Гб 480 Гб SSD 100 Мбит/с 135.36 USD
3 E-2288G 3.7-5 ГГц (8c/16t) 8 x 5.0 ГГц 6,4 Гб 480 Гб SSD 100 Мбит/с 148.90 USD
www.ihc.ru
Рейтинг:
0из5
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о хостинге
Mchost
Страна: Россия
На рынке с: 2004 г.
Техподдержка: 24/7
Цена
Скорость
Надежность
Поддержка
Хостинг
VPS
Видео-обзор
Панель управления
Собственная
Администрирование
Бесплатное
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
Нет
Тариф Место на диске Кол-во сайтов Базы данных Трафик Anti-DDOS Цена
Мак-3 3 Гб SSD 1 1 1.75 USD %
Мак-10 10 Гб SSD 5 5 3.37 USD %
Мак-15 15 Гб SSD 15 15 5.40 USD %
Панель управления
ISPmanager, VestaCP
Администрирование
Платное
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
Нет
Тариф Процессор Память Диск Трафик ОС Anti-DDOS Цена
VZ-1 2 x 2.20 ГГц 2 Гб 10 Гб SSD 13.52 USD %
VZ-2 2 x 2.20 ГГц 4 Гб 35 Гб SSD 24.35 USD %
VZ-3 4 x 2.20 ГГц 8 Гб 100 Гб SSD 44.66 USD %
mchost.ru
Рейтинг:
0из5
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о хостинге
VDSina
Страна: Россия
На рынке с: 2013 г.
Техподдержка: 24/7
Цена
Скорость
Надежность
Поддержка
VPS
Выделенный сервер
Панель управления
Собственная, VestaCP
Администрирование
Платное
Бесплатный бэкап
Нет
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
Нет
Тариф Процессор Память Диск Трафик ОС Anti-DDOS Цена
1 1 x 3.20 ГГц 1 Гб 30 Гб NVMe 32 ТБ 4.47 USD
2 2 x 3.20 ГГц 2 Гб 40 Гб NVMe 32 ТБ 8.53 USD
3 2 x 3.20 ГГц 4 Гб 60 Гб NVMe 32 ТБ 14.62 USD
Панель управления
VestaCP
Администрирование
Платное
Бесплатный бэкап
Нет
Трафик
32 ТБ
Тариф Процессор Ядра / Частота Память Диск ОС Порт Цена
1 По запросу 8 x 4.50 ГГц 30 Гб 350 Гб NVMe 500 Мбит/с 135.23 USD
2 По запросу 12 x 4.50 ГГц 60 Гб 930 Гб NVMe 500 Мбит/с 269.64 USD
vdsina.ru
Рейтинг:
0из5
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о хостинге
Eurobyte
Страна: Россия
На рынке с: 2010 г.
Техподдержка: 24/7
Цена
Скорость
Надежность
Поддержка
Хостинг
VPS
Выделенный сервер
Панель управления
ISPmanager
Администрирование
Платное
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
30 дней
Тариф Место на диске Кол-во сайтов Базы данных Трафик Anti-DDOS Цена
3 ГБ 3 Гб SSD 2.15 USD
5 ГБ 5 Гб SSD 4.05 USD
8 ГБ 8 Гб SSD 5.40 USD
Панель управления
ISPmanager, VestaCP
Администрирование
Платное
Бесплатный бэкап
Нет
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
Нет
Тариф Процессор Память Диск Трафик ОС Anti-DDOS Цена
K-512 1 x 2.20 ГГц 0,5 Гб 15 Гб NVMe 2.37 USD
K-1024 1 x 2.20 ГГц 1 Гб 30 Гб NVMe 3.38 USD
K-2048 1 x 2.20 ГГц 2 Гб 60 Гб NVMe 5.82 USD
Панель управления
ISPmanager, VestaCP
Администрирование
Платное
Бесплатный бэкап
Нет
Трафик
Тариф Процессор Ядра / Частота Память Диск ОС Порт Цена
E3-16 4c/8t 3.3 GHz 4 x 3.30 ГГц 16 Гб 1000 Гб HDD 100 Мбит/с 67.68 USD
E3-32 4c/8t 3.3 GHz 4 x 3.30 ГГц 32 Гб 1000 Гб HDD 100 Мбит/с 74.45 USD
E-2276G-64-2X480 3.8-4.9 GHz 6 x 4.90 ГГц 64 Гб 480 Гб SSD 100 Мбит/с 171.91 USD
eurobyte.ru
Рейтинг:
0из5
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о хостинге
AvaHost
Промокод:
PRAZDNIK
Страна: Россия
На рынке с: 2001 г.
Техподдержка: 24/7
Цена
Скорость
Надежность
Поддержка
Хостинг
VPS
Панель управления
cPanel
Администрирование
Платное
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
10 дней
Тариф Место на диске Кол-во сайтов Базы данных Трафик Anti-DDOS Цена
Starter 20 Гб SSD 5 3.35 USD %
Basic 40 Гб SSD 10 4.87 USD %
Plus 60 Гб SSD 50 7.61 USD %
Панель управления
ISPmanager, VestaCP, cPanel, WHMCS
Администрирование
Главная
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
10 дней
Тариф Процессор Память Диск Трафик ОС Anti-DDOS Цена
VPS1 1 x 2.40 ГГц 0,5 Гб 20 Гб SSD 9.14 USD %
VPS2 1 x 2.40 ГГц 1 Гб 40 Гб SSD 14.21 USD %
VPS3 1 x 2.40 ГГц 1,5 Гб 60 Гб SSD 21.32 USD %
avahost.ru
Рейтинг:
0из5
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о хостинге
HostingRu
Страна: Россия
На рынке с: 2007 г.
Техподдержка: 24/7
Цена
Скорость
Надежность
Поддержка
Хостинг
VPS
Выделенный сервер
Панель управления
ISPmanager, cPanel
Администрирование
Бесплатное
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
3-15 дней
Тариф Место на диске Кол-во сайтов Базы данных Трафик Anti-DDOS Цена
Нулевой 0.2 Гб SSD 1 0.80 USD %
Первый 2 Гб SSD 1 1.07 USD %
Второй 5 Гб SSD 1.69 USD %
Панель управления
ISPmanager
Администрирование
Платное
Бесплатный бэкап
Есть
Бесплатный SSL
Есть
Тестовый период
Нет
Тариф Процессор Память Диск Трафик ОС Anti-DDOS Цена
Simple 1 x 3.00 ГГц 1 Гб 20 Гб SSD 2.83 USD
Prime 2 x 3.00 ГГц 2 Гб 40 Гб SSD 5.54 USD
Optimal 4 x 3.00 ГГц 4 Гб 60 Гб SSD 9.73 USD
Тарифы выделенных серверов

Выделенные сервера подбираются исключительно под требования клиента.
Все тарифы формируются индивидуально на сайте хостера!

hostingru.net
Рейтинг:
0из5
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Предназначения проекта Host-Guru

Задача создать и запустить веб-сайт – из разряда не самых сложных. Больше вопросов возникает в момент выбора хостинга, поскольку он во многом определяет будущее ресурса. От него зависит, как быстро загружается веб-сайт, как успешно он оптимизирован под поисковые системы, насколько удобно заниматься администрированием. И это лишь малая часть вопросов!

В коммерческих предложениях пишется почти одно и то же, о недостатках умалчивается. Это мешает сориентироваться и сделать выбор. А тем временем появилось много компаний, выбравших нишу оказания провайдерских услуг! Созрела серьезная необходимость создания независимого проекта, который бы помогал разработчикам, собственникам онлайн–бизнеса сориентироваться. Так появился Host-Guru, поставивший задачу определить при помощи экспертов самые лучшие хостинги для сайтов.

С учетом запросов пользователей хостеры оценивались с разных позиций:

  • стоимость;
  • страна расположения сервера и язык (мультиязычность);
  • панель управления;
  • набор готовых скриптов для быстрой реализации функционала;
  • наличие бесплатного бэкапа, администрирования и SSL;
  • продолжительность тестового периода;
  • место на диске;
  • количество загружаемых вебсайтов;
  • объем трафика;
  • оперативность и режим работы техподдержки;
  • наличие ограничений на число баз данных;
  • прочее.

Эти параметры сравнивались и оценивались не только теоретически, но и на деле, в процессе использования серверов для создания проектов различной направленности – интернет–магазинов, информационных, образовательных и развлекательных порталов, блогов, соцсетей, электронных библиотек.

Важно! Использовать предоставленную здесь информацию могут не только те, кто подбирает платформу для создания нового ресурса. Если проект уже запущен, вы можете сменить провайдера, если выбранный ранее не устраивает вас по каким–либо причинам.

Можно ли доверять отзывам клиентов?

Предлагаемый проектом Host-Guru рейтинг хостингов составлялся на основании экспертных отзывов опытных веб–разработчиков и программистов, которые не один месяц тестировали разные платформы. Они ежедневно анализировали предоставленные им возможности, отмечали преимущества и минусы, обращали внимание на сложности, возникающие у рядовых администраторов, занимающихся размещением контента и обработкой заявок посетителей (покупателей, клиентов). Общались со службой поддержки, оценивая оперативность ответа и компетентность консультантов. Тестировали безопасность, проверяя надежность сервера.

Мы привлекали сторонних лиц, не имеющих прямого отношения к компаниям–провайдерам, поэтому уверены в непредвзятости их позиции. Рейтинг топ хостингов – это результат огромной работы и систематизация отзывов большого числа веб-мастеров. Он ежемесячно обновляется с учетом меняющихся условий, развития информационных технологий, обновления рынка провайдерских услуг, жесткой конкуренции между соперниками, появления новых коммерческих предложений и маркетинговых акций.

Наш проект не предусматривает оплату или выкуп лидирующих позиций, поэтому их занимают хостеры, победившие в честной конкурентной борьбе. А это означает, что вы можете полностью доверять результатам, представленным в разных разделах ресурса.

Как экономить, покупая услуги хостинга?

Есть несколько способов сэкономить, выбирая провайдера для своего сайта. Первый – подбор дешевых вариантов в нашем рейтинге. В нем приведены компании, установившие невысокие расценки на момент их сравнения. Причина низкой стоимости может скрываться в том, что хостер–новичок и только начинает раскручиваться; в ограниченном функционале; отсутствии каких–то функций.

Чтобы не тратить лишних денег, создателю веб–ресурса необходимо четко понимать, какой минимум ему нужен, чтобы не переплачивать за лишние позиции. Если в проекте разработка небольшой имиджевой визитки (лендинга) без сложного функционала и большого количества страниц, можно выбрать тариф «Эконом» с 1 Гб места на диске и панелью управления с бесплатным администрированием. Достаточно оформить дизайн и установить скрипт кнопки заказа (заявки) для сбора информации об аудитории и организации продаж.

Еще один способ экономии – получить скидку на хостинг. В этом случае вы имеете дело с полным функционалом, который приобретен благодаря специальному предложению.

Поскольку бесплатным бывает только сыр в мышеловке, будьте внимательны, рассматривая вариант работы с фирмами, предлагающими услуги даром. В этом может скрываться подвох. Вероятно, вы столкнетесь с ограничениями, которые в будущем вынудят доплачивать за место на диске, дополнительные возможности или техническую поддержку. Еще один минус – появление на вашем сайте посторонних блоков рекламы, которые будет вставлять хостер, чтобы окупить свои затраты.

Преимущества Host-Guru

Актуальность
Актуальность
Ежемесячно изучаем изменения рынка и корректируем наш ТОП
Возможность сравнить
Возможность сравнить
Удобное сравнение хостинг-компаний по ценам и параметрам
Помощь новичкам
Помощь новичкам
Онлайн консультация по выбору подходящего решения
Быстрый подбор
Быстрый подбор
Наличие фильтров для подбора по различным параметрам
Экономим деньги
Экономим деньги
Публикуем достоверную информацию об акциях и скидках
Неподкупность
Неподкупность
Не продаем места в ТОПе, не удаляем отзывы за деньги