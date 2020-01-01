Рейтинг платных хостингов 2021

Предназначения проекта Host-Guru

Задача создать и запустить веб-сайт – из разряда не самых сложных. Больше вопросов возникает в момент выбора хостинга, поскольку он во многом определяет будущее ресурса. От него зависит, как быстро загружается веб-сайт, как успешно он оптимизирован под поисковые системы, насколько удобно заниматься администрированием. И это лишь малая часть вопросов!

В коммерческих предложениях пишется почти одно и то же, о недостатках умалчивается. Это мешает сориентироваться и сделать выбор. А тем временем появилось много компаний, выбравших нишу оказания провайдерских услуг! Созрела серьезная необходимость создания независимого проекта, который бы помогал разработчикам, собственникам онлайн–бизнеса сориентироваться. Так появился Host-Guru, поставивший задачу определить при помощи экспертов самые лучшие хостинги для сайтов.

С учетом запросов пользователей хостеры оценивались с разных позиций:

стоимость;

страна расположения сервера и язык (мультиязычность);

панель управления;

набор готовых скриптов для быстрой реализации функционала;

наличие бесплатного бэкапа, администрирования и SSL;

продолжительность тестового периода;

место на диске;

количество загружаемых вебсайтов;

объем трафика;

оперативность и режим работы техподдержки;

наличие ограничений на число баз данных;

прочее.

Эти параметры сравнивались и оценивались не только теоретически, но и на деле, в процессе использования серверов для создания проектов различной направленности – интернет–магазинов, информационных, образовательных и развлекательных порталов, блогов, соцсетей, электронных библиотек.

Важно! Использовать предоставленную здесь информацию могут не только те, кто подбирает платформу для создания нового ресурса. Если проект уже запущен, вы можете сменить провайдера, если выбранный ранее не устраивает вас по каким–либо причинам.

Можно ли доверять отзывам клиентов?

Предлагаемый проектом Host-Guru рейтинг хостингов составлялся на основании экспертных отзывов опытных веб–разработчиков и программистов, которые не один месяц тестировали разные платформы. Они ежедневно анализировали предоставленные им возможности, отмечали преимущества и минусы, обращали внимание на сложности, возникающие у рядовых администраторов, занимающихся размещением контента и обработкой заявок посетителей (покупателей, клиентов). Общались со службой поддержки, оценивая оперативность ответа и компетентность консультантов. Тестировали безопасность, проверяя надежность сервера.

Мы привлекали сторонних лиц, не имеющих прямого отношения к компаниям–провайдерам, поэтому уверены в непредвзятости их позиции. Рейтинг топ хостингов – это результат огромной работы и систематизация отзывов большого числа веб-мастеров. Он ежемесячно обновляется с учетом меняющихся условий, развития информационных технологий, обновления рынка провайдерских услуг, жесткой конкуренции между соперниками, появления новых коммерческих предложений и маркетинговых акций.

Наш проект не предусматривает оплату или выкуп лидирующих позиций, поэтому их занимают хостеры, победившие в честной конкурентной борьбе. А это означает, что вы можете полностью доверять результатам, представленным в разных разделах ресурса.

Как экономить, покупая услуги хостинга?

Есть несколько способов сэкономить, выбирая провайдера для своего сайта. Первый – подбор дешевых вариантов в нашем рейтинге. В нем приведены компании, установившие невысокие расценки на момент их сравнения. Причина низкой стоимости может скрываться в том, что хостер–новичок и только начинает раскручиваться; в ограниченном функционале; отсутствии каких–то функций.

Чтобы не тратить лишних денег, создателю веб–ресурса необходимо четко понимать, какой минимум ему нужен, чтобы не переплачивать за лишние позиции. Если в проекте разработка небольшой имиджевой визитки (лендинга) без сложного функционала и большого количества страниц, можно выбрать тариф «Эконом» с 1 Гб места на диске и панелью управления с бесплатным администрированием. Достаточно оформить дизайн и установить скрипт кнопки заказа (заявки) для сбора информации об аудитории и организации продаж.

Еще один способ экономии – получить скидку на хостинг. В этом случае вы имеете дело с полным функционалом, который приобретен благодаря специальному предложению.

Поскольку бесплатным бывает только сыр в мышеловке, будьте внимательны, рассматривая вариант работы с фирмами, предлагающими услуги даром. В этом может скрываться подвох. Вероятно, вы столкнетесь с ограничениями, которые в будущем вынудят доплачивать за место на диске, дополнительные возможности или техническую поддержку. Еще один минус – появление на вашем сайте посторонних блоков рекламы, которые будет вставлять хостер, чтобы окупить свои затраты.